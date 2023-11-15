В "Укрзализныце" увеличилось количество поездов с женскими купе: перечень рейсов

Женские купе имеют высшую среднюю загруженность более чем в 80%.

С 15 ноября восемь пассажирских поездов выходят в рейсы с женскими купе.

В "Укрзализныце" сообщили, что речь идет о поездах "Киев — Ужгород", "Днепр — Трускавец", "Киев — Кривой Рог", "Харьков — Ясиня", "Харьков — Ужгород", "Киев — Ужгород", "Запорожье — Ужгород” и “Одесса – Рахов”.

Однако из-за ремонта пути на Закарпатье поезд "Одесса — Рахов" в свой первый рейс с женскими купе из Одессы отправится 16 ноября, а из Рахова 17-го.

Именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом Укрзализныци: NPS 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе — более 80% на сегодня”, — отмечают в УЗ.

Напомним, с лета 2023 года женские купе функционируют в четырех пассажирских поездах: №81/82 Киев – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №75/76 Киев – Кривой Рог, №15/16 Харьков – Ясиня.

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