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В "Укрзализныце" возвращают военизированную охрану в пассажирские поезда

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В "Укрзализныце" возвращают военизированную охрану в пассажирские поезда

"Укрзализныця" вернет военизированную охрану для поездов для усиления безопасности пассажирских перевозок.

Сотрудники охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций.

"Укрзализныця" вернет военизированную охрану для поездов для усиления безопасности пассажирских перевозок.

Об этом информируют в пресс-службе "Укрзализныци".

С 30 июня в пассажирских поездах возобновлено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и №712 Киев – Краматорск.

По словам главы управления УЗ Евгения Лященко, работники охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций.

"Это были мелкие конфликты. К примеру, они не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии. При этом в ближайшее время проект будут масштабироваться с учетом результатов работы в течение нескольких недель", — говорится в сообщении.

Добавим, что цель этих мер – безопасность пассажиров как на железной дороге, так и в поездах, пояснил Перцовский.

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Дата публикации
Просмотры
683
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