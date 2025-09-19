В Умань активно съезжаются хасиды: что происходит в городе (фото, видео)

Хасиды в Умани / © Суспільне

С вечера 18 сентября в Умань начали массово приезжать паломники для празднования иудейского Нового года Рош га-Шана. Хасидов уже больше 20 тысяч.

В Сети публикуют кадры о том, что происходит сейчас в городе.

В Умань съехались хасиды на празднование Рош га-Шана

Прибыли израильские полицейские

Стало известно, что украинским полицейским в Умань будут помогать их коллеги из Израиля. Цель состоит в том, чтобы обеспечить правопорядок во время иудейского Нового года.

"Израильские полицейские вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии осуществляют патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников", - отметили в ГУНП в Черкасской области.

Израильские полицейские в Умани / © Национальная полиция Черкасской области

Начался шаббат

Как рассказала в комментарии «Общественному» исполнительный директор благотворительного фонда «Историко-культурный центр города Умань» Ирина Рыбницкая, для прибывших 19 сентября паломников начнется шаббат. Это традиционный еврейский праздничный выходной день, когда евреям запрещено не только работать, но говорить.

Также добавляется, что в Умани 15 сентября была запущена новая система уплаты туристического сбора. Она позволит получать прибыль в бюджет в течение всего года, а не только на период Рош га-Шана, как было раньше. Воплотили проект в сотрудничестве с Государственным агентством по развитию туризма Украины.

Хасиды в Умани / © Суспільне

Для справки: Рош га-Шана — праздник, который отмечают люди, исповедующие иудаизм. Оно знаменует начало нового года. Обычно празднования продолжаются два дня, и в 2025 году – от 22 до 24 сентября. Как известно, в Умани находится могила духовного лидера хасидов — раввина Цадика Нахмана. Иудеи верят, что празднование там Нового года принесет им счастье.

В ДТП травмировалось 15 хасидов

Как пишет Cursorinfo , в ночь на пятницу, 19 сентября, произошла авария с участием пассажиров, следовавших в Умань. ДТП произошло примерно в 150 километрах от места назначения.

«15 пострадавших получили легкие и средней тяжести травмы. Их эвакуировали в клинику Умани, расположенную рядом с могилой ребе Нахмана. Там они получили медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Напомним, в Умани на период празднования Рош га-Шана введен ряд ограничений.

Речь идет о запрещении продажи пиротехники, алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах паломничества. Обеспечивать порядок будут все патрульные, кинологи, взрывотехники и следственно-оперативные группы сотрудничая с другими службами.

Правоохранители обещают, что празднование должно быть спокойным и безопасным для всех участников.