В Умань прибыли израильские полицейские во время празднования Рош ха-Шана

МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Украину во время войны.
Представители израильской полиции прибыли в Умань, чтобы помочь украинским коллегам обеспечить безопасность паломников-хасидов во время традиционного празднования иудейского нового года Рош ха-Шана, которое начнется 2 октября.
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
По его словам, в этом году ожидается прибытие в Умань более 30 тысяч паломников из Израиля.
В то же время, посол напомнил, что МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Украину во время войны.
Представитель Главного управления полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Общественному" сообщила, что израильские полицейские будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.
Спикер полиции Израиля майор Михаэль Зингерман сообщил, что по состоянию на 27 сентября ситуация в Умани спокойная.
"Паломники продолжают прибывать. 16 израильских полицейских работают вместе с украинскими коллегами — обеспечиваем общественный порядок, безопасность, патрулируем. Это достаточное количество людей для того, чтобы обеспечить выполнение главных задач и безопасность как украинцев, так и граждан Израиля", — отметил он.
Среди паломников, которых уже в Умани около пяти тысяч, проводят разъяснительную работу по необходимости реагировать на воздушные тревоги.
Напомним, ранее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец обратился к хасидам с призывом учитывать ситуацию с безопасностью в Украине и воздержаться от поездки в Умань на празднование Рош ха-Шана. Это обусловлено регулярными русскими атаками на гражданские объекты и возможными провокациями.
Читайте также: