В Умань прибыли израильские полицейские во время празднования Рош ха-Шана

МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Украину во время войны.

Представители израильской полиции прибыли в Умань, чтобы помочь украинским коллегам обеспечить безопасность паломников-хасидов во время традиционного празднования иудейского нового года Рош ха-Шана, которое начнется 2 октября.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По его словам, в этом году ожидается прибытие в Умань более 30 тысяч паломников из Израиля.

В то же время, посол напомнил, что МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Украину во время войны.

Представитель Главного управления полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии "Общественному" сообщила, что израильские полицейские будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Спикер полиции Израиля майор Михаэль Зингерман сообщил, что по состоянию на 27 сентября ситуация в Умани спокойная.

"Паломники продолжают прибывать. 16 израильских полицейских работают вместе с украинскими коллегами — обеспечиваем общественный порядок, безопасность, патрулируем. Это достаточное количество людей для того, чтобы обеспечить выполнение главных задач и безопасность как украинцев, так и граждан Израиля", — отметил он.

Среди паломников, которых уже в Умани около пяти тысяч, проводят разъяснительную работу по необходимости реагировать на воздушные тревоги.

Напомним, ранее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец обратился к хасидам с призывом учитывать ситуацию с безопасностью в Украине и воздержаться от поездки в Умань на празднование Рош ха-Шана. Это обусловлено регулярными русскими атаками на гражданские объекты и возможными провокациями.

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