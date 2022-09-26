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В Умань прибыло почти 23 тыс. хасидов: в МВД рассказали, как идет паломничество

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В Умань прибыло почти 23 тыс. хасидов: в МВД рассказали, как идет паломничество

В этом году в Умань прибыло 22 800 паломников-хасидов.

Во время их пребывания в Умани было открыто 10 уголовных производств и 15 постановлений об административных правонарушениях.

Об этом 26 сентября в эфире телемарафона сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня в Умань Черкасской области прибыли 22 800 паломников-хасидов. Безопасность там обеспечивают более 600 украинских полицейских. На этот раз Израиль воздержался от направления своих правоохранителей для помощи нашей полиции. Но наша полиция в этом году справилась отлично. Правохранители супроводжали также движение автобусов, на которых прибывали паломники, и даже сейчас продолжают прибывать", – объяснил первый замминистра внутренних дел.

На данный момент во времья массового паломничества было открыто 10 уголовных производств.

"Только за минувшие сутки в Умань приехало до 300 человек. За время пребывания хасидов-паломников в полицию поступило более 380 обращений. Было открыто 10 уголовных производств, составлено 15 протоколов об административных нарушениях и почти столько же вынесено постановлений о правонарушениях. В целом ситуация контролируется ", – объяснил Енин.

Напомним, в Умани хасид избил женщину – ее госпитализировали с травмами головы.

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