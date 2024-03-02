В Умани граждане Израиля устроили стрельбу: как все закончилось (фото)

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Черкасской области задержали 4 граждан Израиля, устроивших стрельбу. Их обязали до марта покинуть территорию Украины, одному из нарушителей запретили въезд до 2027 года.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

По данным полиции, 29 февраля в Умани иностранцы, ехавшие на авто Toyota Sienna, устроили стрельбу. Очевидцы на место происшествия вызвали полицию.

Правоохранители проанализировали видео с камер наблюдения и разыскали нарушителей. Ими оказались 4 граждан Израиля в возрасте от 24 до 28 лет.

У 27-летнего иностранца также изъяли стартовый пистолет и 39 патронов. Против него составлен административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП.

Удален пистолет / Фото: ГУ Національної поліції в Черкаській області

"Работники Уманского отдела Центрально-южного межрегионального управления ГТС приняли решение о принудительном возвращении четырех граждан в страну происхождения и до 4 марта, в этом году, они должны самостоятельно покинуть территорию. А 27-летнему нарушителю миграционники запретили въезд в Украину до марта 2027 года", – сообщили в полиции.

Напомним, в городе на Хмельнитчине вводят ограничения на въезд.

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