В Умани хасид избил женщину – ее госпитализировали с травмами головы

В воскресенье, 25 сентября, в Умани, около 14:00, вблизи центрального рынка в районе паломничества хасид избил женщину.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.

"Один из паломников избил местную жительницу. Женщину госпитализировали в больницу. Также заявитель, который обращался в полицию, просил дополнительно прибыть нескольким нарядам полиции из-за того, что после избиения собралась еще группа хасидов. Сейчас на месте работает полиция. Устанавливают полные обстоятельства произошедшего", – рассказала она.

По словам 51-летней потерпевшей, во время потасовки между уманчанами и хасидами на ее слова о вызове в полицию – один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом и она потеряла сознание.

В результате происшествия ради безопасности женщинам запретили проход в район паломников.

По словам медиков, у женщины предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и состояние после потери сознания.

Напомним, в Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов.

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