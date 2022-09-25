В Умани хасид избил женщину – ее госпитализировали с травмами головы

Ради безопасности женщинам запретили проход в район паломников.
В воскресенье, 25 сентября, в Умани, около 14:00, вблизи центрального рынка в районе паломничества хасид избил женщину.
Об этом в комментарии Суспільному сообщила представитель Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк.
"Один из паломников избил местную жительницу. Женщину госпитализировали в больницу. Также заявитель, который обращался в полицию, просил дополнительно прибыть нескольким нарядам полиции из-за того, что после избиения собралась еще группа хасидов. Сейчас на месте работает полиция. Устанавливают полные обстоятельства произошедшего", – рассказала она.
По словам 51-летней потерпевшей, во время потасовки между уманчанами и хасидами на ее слова о вызове в полицию – один из хасидов ударил ее по голове металлическим предметом и она потеряла сознание.
В результате происшествия ради безопасности женщинам запретили проход в район паломников.
По словам медиков, у женщины предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и состояние после потери сознания.
Напомним, в Умани ограничили доступ в район паломничества хасидов.
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