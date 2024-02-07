В Умани и Новомосковске раздались взрывы — мониторинговые каналы

Идет тревожная для украинцев ночь.
В Умани и Новомосковске раздались взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Также идет атака дронов на Украину.
В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщают, что несколько групп "шахедов" двигаются на севере Днепропетровщины, курсом на Днепр, Павлоград.
"Умань, оставайтесь в укрытиях! Очередная группа "шахедов" в вашем направлении!", — говорится в сообщении.
"Группа "шахедов" на Днепр!", — добавляют в ВС ВСУ.
Напоминаем, что в ночь на 7 февраля 2024 года враг снова атаковал Украину беспилотниками.
Также мониторинговые каналы предупредили о вылете 9 вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
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