В Умани маленький ребенок бродил по улицам города, пока нетрезвая мать спала после посиделок с друзьями

В Умани маленький ребенок бродил по улицам города, пока нетрезвая мать спала после посиделок с друзьями

Девочку заметила прохожая и обратилась в полицию.

В Умани 6-летняя девочка не смогла попасть домой, потому что ее нетрезвая мать после застолья с друзьями закрылась дома и спала. Ребенок вынужден был несколько часов ходить по улицам города, пока его не заметила случайная прохожая.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Черкасской области.

В полицию Умани обратилась местная жительница. Она рассказала, что около 19:00 обнаружила в центре города маленькую девочку без родителей. Жительница расспросила ребенка и выяснила, что ее мать выпивала дома с друзьями, а сама девочка в это время играла на улице. После застолья мать закрылась и заснула, так что ее дочь не смогла попасть домой, она стучала, но никто не открыл.

Отец в семье не проживает и не участвует в воспитании детей.

Женщина вызвала работников полиции и передала 6-летнюю девочку полицейским ювенальной превенции. Правоохранители долгое время пытались достучаться до матери ребенка, но она их не слышала, потому что крепко спала.

Девочка была помещена в "Областной межрегиональный центр социально-психологической реабилитации детей в г. Умань Черкасского областного совета".

Около 21:00, на специальную линию обратился отец ребенка и сообщил о его исчезновении. Мужчина рассказал, что ему позвонила бывшая жена и просила найти дочь, которой дома не обнаружила.

Семья раньше на учете соцслужб не состояла. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности за невыполнение ею обязанностей по воспитанию детей. У женщины еще одна 17-летняя дочь, которая живет с бабушкой.

Напомним, что в Харьковской области 11-летняя девочка была вынуждена искать себе убежище у знакомых, потому что родная мать просто не открывала ей дверь. Как оказалось, женщина имела страсть к алкоголю, поэтому ребенок хотел ее перевоспитать, а женщину это явно обидело.

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