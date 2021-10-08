В Умани местный мужчина ворвался в дом хасидов и избил двух иностранцев

В Умани местный мужчина ворвался в дом хасидов и избил двух иностранцев

Полиция открыла дело.

В Умани неизвестный ворвался в дом хасидской семьи и избил мужчину.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Восточной, что у могилы Раби Нахмана. Когда нападающий ворвался в дом, то в нем находились супруги и их дети. Неизвестный набросился на детей. А потом на хасид по имени Шай и начал его бить. Кроме того, он выкрикивал антисемитские высказывания: "Жаль что Гитлер не убил вас всех, это не ваше"; "Это не ваша земля, валите в Израиль".

По предварительной информации, нападающий Анатолий работает адвокатом. Во время нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается, будто бы он, пользуясь своими связями, пытается "замять" ситуацию. Отмечается, что Объединенная еврейская община Украины призывает полицию обеспечить объективное расследование этого дела.

Между тем полиция Черкасской области сообщает, что открыто уголовное производство по факту нанесения иностранцам телесных повреждений. По информации правоохранителей, житель Умани около 22:00 зашел на придомовую территорию, где где проживает израильтянин с семьей. Между мужчинами возник конфлик, который перерос в драку.

Легкие телесные повреждения получили 31 и 49-летние иностранцы. От оказания медицинской помощи и госпитализации они отказались.

Как сообщалось, в Черниговской области односельчане избили 30-летнего парня, вывезли его в лес и бросили. Пострадавшего доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки, закрытый перелом ребер, левосторонний пневмоторакс, ушиб передней брюшной стенки.

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