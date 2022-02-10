В Умани на перекрестке дороги столкнулись три грузовика: один из автомобилей "раздавил" тягач цистерны

В аварии чудом никто не пострадал.
В Умани Черкасской области на автодороге "Стрый — Изварино" произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие: там столкнулись три грузовика.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
Как стало известно, происшествие случилось возле поселка Орадовка. Там в грузовик с прицепом, который остановился на повороте, чтобы совершить маневр, на полной скорости влетел автомобиль Isuzu Nqr. Авто перевернулось на дороге. В него же впоследствии врезался и Volvo с цистерной, который двигался по встречной полосе.
В аварии чудом никто не пострадал.
“На виновника аварии – 39-летнего мужчину – составили административный протокол по статье 124 (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств”) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Движение автотранспорта сейчас восстановлено”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.
Напомним, что в Киеве поступило анонимное сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров города.
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