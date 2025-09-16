В Умани на период празднования Рош ха-Шана введен ряд ограничений: какие именно

Хасиди / © МВС Украины в Telegram

Умань готовится к празднованию Рош ха-Шана, и полиция переходит на усиленный режим работы, чтобы обеспечить безопасность паломников и жителей города.

Об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области в Facebook.

Для координации действий руководство ведомства провело специальный инструктаж для полицейских, подчеркнув важность слаженной работы и готовности к любым непредвиденным ситуациям.

Глава полиции области Олег Гудыма подчеркнул, что главная задача правоохранителей — защита жизни и здоровья людей во время празднований:

«Перед нами стоит важная задача — безопасность людей во время празднования Рош ха-Шана. Мы готовы к любому развитию событий и обеспечим правопорядок на самом высоком уровне», — отметил он.

Во время празднований в городе будут действовать ограничения: запрет на продажу пиротехники, алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах паломничества. Обеспечивать порядок будут все подразделения полиции, включая патрульных, кинологов, взрывотехников и следственно-оперативные группы, в тесном сотрудничестве с другими службами.

Правоохранители обещают, что празднования пройдут спокойно и безопасно для всех участников.

Напомним, ранее мы писали о том, что по состоянию на 15 сентября 2025 года в Умани уже находится более 3000 хасидов, которые приехали отмечать Рош ха-Шана, иудейский Новый год. Всего в этом году ожидается прибытие до 50 тысяч паломников.