В Умани на праздновании еврейского Нового года хасид поцеловал шеврон бойца "Азова"

Сам шеврон имеет красно-черный цвет и звезду Давида.

На праздновании еврейского Нового года Рош га-Шан хасид поцеловал шеврон военнослужащего "Азова". Во время этого с украинским военным сделали щемящее фото.

Трогательный момент зафиксировал фотограф Владислав Мусиенко.

Как видно из фотографии, на праздновании еврейского Нового года паломник в Умани поцеловал шеврон военнослужащего "Азова". Сам шеврон имеет красно-черный цвет и звезду Давида.

Умань, Украина. Хасид-бомж целует шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на руке украинского военного полка "Азов" с позывным "Ребе", — подписал фотографию Владислав Мусиенко.

Он также добавил, что военный приехал с передовой на восточном направлении, чтобы вместе с другими верующими отпраздновать Рош га-Шана.

Напомним, что в Сеть попало фото с бойцом "Азова" на праздновании Рош га-Шана в Умани.

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