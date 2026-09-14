- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1423
- Время на прочтение
- 1 мин
В Умани нашли мертвым 44-летнего британца: что известно об обстоятельствах
В Умани в лесополосе обнаружили тело 44-летнего британца, находившегося в Украине во время празднования Рош га-Шана.
В Умани в лесополосе обнаружили тело 44-летнего гражданина Великобритании, проживавшего в Лондоне и находившегося в Украине во время празднования Рош га-Шана. Полиция пока не обнаружила внешние признаки насильственной смерти.
Об этом сообщили полиция Черкасской области и Объединенная еврейская община.
Тело мужчины было обнаружено 12 сентября около 12:00 в лесополосе на улице Коцюбинского, напротив одного из домов.
Правоохранители установили, что погибшему было 44 года. Он проживал в Лондоне и въехал в Украину 10 августа 2026 года.
По словам людей, с которыми он общался в Умани, у мужчины не было постоянного места жительства, он минимизировал контакты с окружением и большинство времени проводил в одиночестве. Также знакомые рассказали, что он неоднократно приходил к этой лесной полосе, чтобы помолиться.
В Объединенной еврейской общине Украины ранее со ссылкой на The Jerusalem Post сообщили, что погибший был британским евреем и отцом семерых детей. Издание также писало о якобы обнаруженных на теле признаках насилия.
В то же время в полиции Черкасской области подчеркнули, что предварительно внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.
По факту смерти следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Назначены необходимые экспертизы, которые должны установить точную причину смерти.
Ранее сообщалось, что в Украине 12 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий Вооруженных сил Великобритании.