В Умани ограбили и убили военного: кто заказал преступление (фото)

Злоумышленники до смерти избили мужчину из-за долга Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины

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Черкасские полицейские задержали лиц, причастных к избиению смерти военного в Умани. Выяснилось, что 44-летний потерпевший имел денежный долг перед своей знакомой. Она решила получить деньги, заказав избиение должника.

Департамент стратегических расследований Нацполиции сообщил об этом 15 апреля.

«Злоумышленники до смерти избили мужчину и завладели его автомобилем. Событие произошло в феврале 2025 года в городе Умань. Тело погибшего со следами избиения обнаружили в автомобиле местные жители на одной из улиц. Правоохранители провели детальное освидетельствование места преступления и выяснили, что погибший — военнослужащий», — говорится в сообщении.

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Злоумышленники до смерти избили мужчину по просьбе его знакомой

К расследованию дела оперативники привлекли работников Управления стратегических расследований, следователей, аналитиков областного главка, работников криминальной полиции территориального подразделения и ГУНП, и детали убийства были установлены.

Злоумышленники до смерти избили мужчину — детали преступления

Детали преступления в Умани

«44-летний потерпевший имел денежный долг перед своей знакомой. Она решила „выбить“ деньги из мужа. Это дело женщина доверила товарищам, ранее уже имевшим проблемы с законом», — рассказали полицейские.

Во время встречи злоумышленники начали избивать военного сначала руками и ногами, а затем битой. В счет «компенсации» за долг они забрали его автомобиль и личные вещи. Потерпевшего злоумышленники положили в багажник, а когда обнаружили, что он умер, бросили авто с телом на улице.

Полицейские пошагово отработали движение нападающих и установили всех причастных к преступлению. Это жители города Умань, мужчины 30, 32, 39, 45, 50 лет и 50-летняя женщина. Их задержали.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

Злоумышленники до смерти избили мужчину — полиция их задержала

Следователи уже сообщили задержанным о подозрениях. Трем фигурантам инкриминируют умышленное убийство (ч. 2 ст. 115 УКУ), разбой (ч. 4 ст. 187 УКУ), незаконное завладение транспортным средством (ч. 3 ст. 289 УКУ) и незаконное хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 309 УКУ).

Остальных троих подозревают в разбое, незаконном завладении транспортным средством, надругательстве над телом (ч. 3 ст. 297 УКУ) и сокрытии преступления (ч. 1 ст. 396 УКУ).

Четверо подозреваемых находятся под стражей, один под домашним арестом. Место нахождения еще одного соучастника устанавливается.

Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Буковине взяли под стражу 18-летнего парня , подозреваемого в избиении до смерти девушки. 27-летняя Виктория Тоненчук из Глубокой скончалась 10 апреля в черновицкой больнице после жестокого избиения

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