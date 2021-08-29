В Умани ожидают около 30 тыс. хасидов: их безопасность будут охранять патрульные из разных городов Украины

Сейчас, по данным ОЕОУ, в Украине находится около 15 тыс. паломников-хасидов
В этом году в Умани на празднование Рош ха-Шана, которое состоится 6-8 сентября, прибудет около 30 тыс. паломников.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).
"Высказываются предположения о том, что их может быть до 50 тыс. По нашему мнению, эти прогнозы не сбудутся", — отметили в ОЕОУ.
Причиной этого является ряд карантинных ограничений:
- самоизоляция после возвращения из Украины для израильтян (тогда как многие хасиды хотят посетить синагоги на праздник Йом Кипур, который будет отмечаться 15-16 сентября),
- отмены продажи медицинских страховок в Израиле для поездок в Украину,
- тесты на коронавирус.
Сейчас, по данным ОЕОУ, в Украине находится около 15 тыс. паломников-хасидов, часть из которых посещает могилы цадиков по всей стране. С сегодняшнего дня ожидается прибытие более 2000 паломников ежедневно.
В то же время в полиции сообщили, что более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель гарантировать безопасность во время празднования Рош га-Шана.
Ранее сообщалось, что в Умани обнаружили двух нелегалов из Израиля.
- Напомним, что в Умань начали массово съезжаться хасиды. Они опасаются, что власти Израиля и Украины введут карантин и они в сентябре не смогут попасть на могилу их духовного лидера — цадика Нахмана.
- В прошлом году хасидам запретили въезд в Умань из-за пандемии COVID-19. Как следствие, около тысячи паломников несколько дней находились на украинско-белорусской границе, после чего им пришлось вернуться в Беларусь.
- Как известно, ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидов, считают своим долгом хотя бы раз в жизни посетить могилу своего духовного лидера цадика Нахмана.