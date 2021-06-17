В Умани полицейский пытался съесть полученную взятку

Следователь пытался уничтожить 500 долларов.

В Умани Черкасской области задержали следователя районного управления полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Он требовал с горожанина 2 тысячи долларов США за возвращение изъятого автомобиля Audi А6.

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Об этом сообщают в областной прокуратуре Черкасской области.

Так, 15 июня, около 16:00 старший следователь встретился с заявителем и получил от него часть взятки — 500 долларов. После чего был задержан.

Чтобы избежать уголовной ответственности задержанный пытался съесть полученные деньги.

"Сейчас решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ей служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в Днепре Служба безопасности Украины разоблачила судью одного из районных судов города. За вынесение фейковых судебного решения он просил 2,5 тысячи долларов.

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