В Умани посреди улицы гражданин Израиля подстрелил мужчину

Один из мужчин получил ранения.
В Умани посреди улицы произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
В результате происшествия был травмирован 38-летний местный житель. Мужчину доставили в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители также установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Злоумышленник задержан.
Ранее в Херсонской области мужчина, стреляя из карабина, угрожал агроработникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Злоумышленник хотел отомстить компаньону, но ошибся полем.