В Умани посреди улицы гражданин Израиля подстрелил мужчину

В Умани посреди улицы гражданин Израиля подстрелил мужчину

Один из мужчин получил ранения.

В Умани посреди улицы произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В результате происшествия был травмирован 38-летний местный житель. Мужчину доставили в Уманскую центральную больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители также установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний гражданин Израиля, проживающий в Умани. Злоумышленник задержан.

Ранее в Херсонской области мужчина, стреляя из карабина, угрожал агроработникам и повредил их мототранспорт и сельскохозяйственную технику. Злоумышленник хотел отомстить компаньону, но ошибся полем.

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