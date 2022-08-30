В Умани предупреждают об угрозе ракетных ударов во время наплыва хасидов для празднования Рош га-Шана

С 19 по 30 сентября в Умани Черкасской области будут усилены меры безопасности из-за ежегодного наплыва паломников для празднования Рош га-Шана.

Соответствующее решение было принято в связи с высокой вероятностью ракетных ударов и террористической угрозы со стороны России, чтобы дестабилизировать межнациональные отношения и нанести ущерб международному имиджу Украины.

Об этом заявил глава Черкасской области Игорь Табурец.

"Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош га-Шана для провокаций", — написал Табурец.

В результате в указанный период в городе будут действовать:

запрет на проведение любых массовых мероприятий;

запрещение продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

усиление пропускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;

запрещение движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;

ограничение доступа к местам паломничества.

Отмечается, что сегодня правоохранительные органы на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, а район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"Напоминаю, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины рекомендуют верующим воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош га-Шана. Те, кто все же решится совершить паломничество, обязаны соблюдать все требования мер безопасности", — подчеркнул Табурец.

Напомним, 8 августа во время воздушной тревоги в Уманском районе сработала система противовоздушной обороны. От остатков сбитой ракеты два человека получили ранения. Позже стало известно, что один из госпитализированных скончался в больнице. Вследствие этого существует угроза и для граждан Израиля, приехавших в город.

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