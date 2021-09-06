В Умани среди паломников-хасидов регистрируют первые случаи заражения на коронавирус: какая ситуация в городе

В Умани среди паломников-хасидов регистрируют первые случаи заражения на коронавирус: какая ситуация в городе

На празднование Рош ха-Шана приехали более 23 тысяч паломников.

В Умани, куда на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана съехались тысячи хасидов, зарегистрировали первые случаи заболевания на коронавирус.

Об этом пишет издание APnews.

Так, по данным местных медиков, эпидемиологическая ситуация в регионе неустойчива. В то же время заболеваемость находится под "контролем и надзором, чтобы присутствующие придерживались противоэпидемиологических требований".

"Уже зарегистрированы первые больные среди прибывших к нам паломников", — подчеркнула начальник Уманского городского управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области Лариса Качанова.

В то же время количество инфицированных пока неизвестно.

Отметим, что по состоянию на 5 сентября в Умань приехали 23 000 паломников-хасидов, в частности 1730 детей. За порядком в городе следят более 600 полицейских и более 200 нацгвардийцев.

Напомним, что в Умань доставили около двухсот тысяч масок и двадцать тысяч антисептиков.

Новости Украины: в Умань начали заезжать хасиды для празднования иудейского нового года

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку