В Уманском районе мужчина обезглавил товарища: полиция рассказала жуткие детали

Муж обезглавил знакомого в Уманщине после совместного распития алкоголя. / © Национальная полиция Украины

Реклама

В одном из сел Уманского района произошло жестокое преступление: во время совместного распития алкоголя 56-летний мужчина нанес несколько ножевых ранений своему 61-летнему знакомому, а затем отрезал ему голову. Мотивом, по словам подозреваемого, стало то, что ему якобы померещилось, что товарищ является российским оккупантом.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Черкасской области.

Событие произошло 10 декабря. В настоящее время 56-летний местный житель задержан по подозрению в жестоком умышленном убийстве.

Реклама

«Во время обострения ссоры 56-летний злоумышленник схватил нож и нанес своему 61-летнему оппоненту несколько ножевых ранений. После этого отрезал ему голову.

Сам мужчина пошел к соседям и рассказал об убийстве. Они вызвали полицию. Поводом жестокого убийства, по словам подозреваемого, стало то, что ему померещилось, будто товарищ является российским оккупантом», — сообщили в полиции.

Муж обезглавил знакомого в Уманщине после совместного распития алкоголя. / © Национальная полиция Украины

Добавляют, что злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Уманской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Муж обезглавил знакомого в Уманщине после совместного распития алкоголя. / © Национальная полиция Украины

По информации полиции, суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в винницких пабликах начали распространять сообщения о парне, который якобы преследует девушек и срезает с них волосы. В отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области в комментарии для ТСН.ua сообщили, что как раз сейчас готовится официальное сообщение о ситуации, которая сложилась в городе.

Реклама

Также сообщалось, что на Киевщине мужчина забил товарища бутылкой, сковородкой и детским барабаном.