В уничтоженном доме бойцы ВСУ обнаружили Библию, которой более 100 лет (фото)

В настоящее время книга находится в Службе военных капелланов.

Недалеко от Северского украинские военные обнаружили Библию 1908 года издания.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine.

"Библия 1908 года издания, обнаруженная в разбитом оккупантами доме неподалеку от Северского бойцами 4 линейного батальона Президентской бригады. Интересно, что книга находилась в разбитой стене. Военные, обнаружившие ее, даже не уверены, знали ли о ее существовании последние хозяева дома", — говорится в сообщении.

Фото: СтратКом ВСУ

В ведомстве добавили, что бойцы передали книгу в Службу военных капелланов ВСУ. Если в дальнейшем владельцы книги не будут установлены, книга будет выставлена в музее.

Напомним, в Киевской области таможенники изъяли Библию, которой более 200 лет.

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