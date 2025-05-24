В университетах — рекордное количество аспирантов 25+: что говорят в Минобразования

Мобилизация аспирантов / © ТСН.ua

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В Украине рекордно возросло количество аспирантов, большинство из которых — мужчины старше 25 лет.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в 2023 году в украинских вузах зафиксировали рекордное количество поступающих в аспирантуру — почти 18,8 тысячи. Из них 13,6 тысячи составляли мужчины в возрасте 25+, вступившие на дневную форму обучения по контракту.

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Винницкий предполагает, что большинство из них воспользовалось этой возможностью для получения отсрочки от мобилизации.

«В 2022 и 2023 году аномально многие поступающие пошли на дневную форму по контракту именно для получения отсрочки от мобилизации. Цифры впечатляют. Из 18 тысяч, которые были засчитаны в 23-м году, 13 600 — это были мужчины 25+ — это из всех зачисленных. Это огромный всплеск популярности науки», — говорит замминистра.

Чиновник сообщил, что если до вторжения РФ на аспирантуру на контракт поступало 1300-1500 «дневников», то в 2023 году вдруг эта цифра стала 13 700. 82% из тех 13 700, это были мужчины 25+ (11 248 человек). Предыдущая цифра была 46%.

Винницкий не видит ничего плохого в том, что больше людей уходят в аспирантуру. По его информации, эти аспиранты работают с инновациями по дронам, с электроникой, которая необходима для радиоэлектронной борьбы, инновациями в сфере киберзащиты.

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«Много нужного делается аспирантами для защиты государства. Если человек в аспирантуре реально занимается наукой, инновационными разработками, ничего плохого в том нет, что у него тоже есть отсрочки на период обучения. Даже если ему 25+, он все равно вносит свой вклад в нашу оборону. И это нормально», — говорит чиновник.

Однако он признает, что существует большое количество зачисленных аспирантов, которые не учатся и не проводят научные исследования. Их научные руководители давно их не видели, не ходят на занятия, не публикуют научные статьи.

«И именно поэтому мы сейчас проводим внеплановые проверки учебных заведений относительно качества организации образовательного процесса. Чаще всего мы видим проблему фейкового обучения. Отсутствие следов реальной учебы на образовательных платформах, если это онлайн. Если это очно, это отсутствие доказательств того, что человек сдает сессию, нет публикаций, диссертации не пишутся», — подытожил замминистра.

Раньше мы писали, как оформить отсрочку от мобилизации студентам и аспирантам.

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