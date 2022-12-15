В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO "ПоплавОк"

Университет культуры всегда был и остается флагманом по внедрению инноваций в учебный процесс, это мощная образовательная корпорация с современными мультимедийными технологиями, лабораториями и европейским студенческим сервисом. Ярким подтверждением тому стало открытие в вузе высокотехнологичного съемочного павильона, лаборатории будущего SPACE-STUDIO «Поплавок».

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, тиктоков. Новейшие технологии разрешают воплотить различные проекты и воплотить любые идеи.

Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал: «Миссия университета культуры – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет создавать новейшую историю Украины! Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованный Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание!».

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Это результат удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездному профессорско-преподавательскому составу университета.

Кстати, по результатам рейтинга университет культуры является лидером Топ-10 лучших культурных заведений высшего образования Украины второй год подряд (2021/2022 гг.)

«Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, и мы справились с этой задачей, и это наша общая победа на образовательном фронте.

Сейчас ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у нас достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и, соответственно, реагировать на вызовы времени. Стратегическую инициативу, которую изначально нужно мощно развивать, мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха добивается тот, кто на несколько шагов опережает время», – подчеркнул Михаил Поплавский.

2023 год ректор ЗВО провозгласил — Годом инноваций в университете культуры и презентовал присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – «Университет в смартфоне», создание базы видеолекций, автоматизация университета культуры через SRM -система, запуск метавселенной и VR-образования, держать курс на создание университета будущего.

«Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023 года. Сегодня успеха достигают те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Это формирует образ студента университета культуры!

Я мечтаю о том, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах.

Чтобы талантливые, успешные молодые выпускники ВУЗов оставались в Украине!

Успешные украинцы – успешная Украина!

Держим вместе украинскую волну!» – отметил Михаил Поплавский.