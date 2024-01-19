В Университете Шевченко питали курсантов Минобороны по завышенным ценам – СМИ

Руководство университета имени Шевченко в Киеве предоставляет питание курсантам Министерства обороны по существенно завышенным ценам, контракты ректором вуза Владимиром Бугровым с оборонным ведомством заключены до апреля 2024 года.

Об этом говорится в расследовании "Наши деньги".

Так, соглашения на обеспечение курсантов питанием включают в себя следующие цены:

вода питьевая – 8 гривен за литр;

консервы жемчужные с говядиной – 150 грн за кг;

масло подсолнечное – 69,50 грн за литр и т.д.

Стоит отметить, что в фирмах задержанного недавно скандального Гринкевича та же вода стоила 5,5 гривен за литр.

Журналисты указывают, что соглашения от КНУ подписывал проректор по административно хозяйственной работе Олег Федевич, что может свидетельствовать о желании ректора Бугрова отвести от себя подозрения. Общая сумма соглашения между вузами и Министерством обороны составила 51,45 млн грн, контракт действует до 31.03.24.

Также журналисты отметили отсутствие конкуренции на поставку питания в этом случае: "Университеты получили свои контракты вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых самих университетов", — говорится в расследовании "Наши деньги".