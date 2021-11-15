В упаковке была соль: в Украине продают фальсифицированный стиральный порошок известного бренда

В Госпродпотребслужбе призвали украинцев, ставших жертвами мошенников, сразу обращаться в полицию.
В Украине на одном из сайтов продают стиральный порошок фальсифицированного известного бренда.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Ровенской области.
В Госпрожпотребслужбу обратилась жительница Ровенской области, которая сообщила, что в Интернете у физического лица приобрела стиральный порошок стоимостью 620 грн.
"При использовании порошка оказалось, что одежда не исправилась, запах свежевыстиранного белья отсутствовал, а сам порошок похож на поваренную соль. Маркировка товара оказалась не четкая, размытая, что свидетельствует о фальсификате продукта", — говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбе призвали украинцев, ставших жертвами мошенников, сразу обращаться в полицию.
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