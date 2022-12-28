В УПЦ МП отказались выполнять решение Конституционного суда об изменении названия

В УПЦ МП заявили, что в законе якобы ничего не сказано именно об их организации
В УПЦ МП заявили, что не собираются выполнять решение Конституционного суда от 27 декабря, которое обязало организацию указывать в названии принадлежность к России.
Об этом заявил глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.
Он заявил, что юридически решение Конституционного суда не обязывает УПЦ МП изменять свое название.
"Конституционный суд Украины признал закон о переименовании конституционным. В то же время, стоит отметить, что решение КСУ не обязывает УПЦ изменить свое название, оно только касается соответствия закона о переименовании Конституции", — утверждает протоиерей.
Он заявил, что организация зарегистрирована в Украине в соответствии со всеми законами, а учредителем является УПЦ. Также Бахов отметил, что в законе вроде бы ничего не сказано именно об УПЦ.
"Несмотря на решение КС, на сегодняшний день нет никаких законных оснований для изменения названия религиозных организаций, принадлежащих к УПЦ", — считает Александр Бахов.
Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины, 27 декабря опубликовал свое заключение по закону, согласно которому УПЦ МП должна указывать в своем названии принадлежность к России.
Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что УПЦ МП должна либо признать свою принадлежность к РПЦ, либо расторгнуть с ней отношения.
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