В УПЦ МП связали подрыв Каховской ГЭС с выселением Московского патриархата из Лавры

Иерарх Московского патриархата намекнул, что подрыв Каховской ГЭС может быть "наказанием господним" за выселение УПЦ МП из Лавры.

Архиепископ УПЦ МП Иона (Черепанов) считает, что подрыв Каховской ГЭС – якобы знак от бога за то, что из Киево-Печерской лавры выселяют Московский патриархат.

Об этом иерарх написал в Facebook.

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Министра культуры Ткаченко архиепископ УПЦ МП завуалированно назвал "культурфюрером" и "другом Кадырова" (очевидно намекая на старое интервью с "дон-доном", которое записал Ткаченко еще в 2011 году.

"Невольно начинаешь верить разным пророчествам, связанным с закрытием Лавры. Начало "отжима" — и сразу наводнение в Киеве; приказ "культурфюрера" — трагедия в Каховке. Что же будет, если "друг Кадырова" сможет прекратить молитву в Саду Богородицы (Лавре – Ред.)", – написал иерарх.

В комментариях Иона добавил, что якобы чиновники Минкульта являются "союзниками" окупантов в Кабмине.

Отметим, что архиепископа Иона, наместника Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, долгое время называли духовником Петра Порошенко.

В 2015 году Иона Черепанов вместе с митрополитами УПЦ МП Онуфрием и Антонием (Паканычем) отказался вставать в знак чествования погибших в АТО украинских воинов в Верховной Раде.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Ранее в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.

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