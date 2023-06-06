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В УПЦ МП связали подрыв Каховской ГЭС с выселением Московского патриархата из Лавры

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В УПЦ МП связали подрыв Каховской ГЭС с выселением Московского патриархата из Лавры

Причинно-следственные связи от УПЦ МП / Фото: УНИАН

Иерарх Московского патриархата намекнул, что подрыв Каховской ГЭС может быть "наказанием господним" за выселение УПЦ МП из Лавры.

Архиепископ УПЦ МП Иона (Черепанов) считает, что подрыв Каховской ГЭС – якобы знак от бога за то, что из Киево-Печерской лавры выселяют Московский патриархат.

Об этом иерарх написал в Facebook.

Министра культуры Ткаченко архиепископ УПЦ МП завуалированно назвал "культурфюрером" и "другом Кадырова" (очевидно намекая на старое интервью с "дон-доном", которое записал Ткаченко еще в 2011 году.

"Невольно начинаешь верить разным пророчествам, связанным с закрытием Лавры. Начало "отжима" — и сразу наводнение в Киеве; приказ "культурфюрера" — трагедия в Каховке. Что же будет, если "друг Кадырова" сможет прекратить молитву в Саду Богородицы (Лавре – Ред.)", – написал иерарх.

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В комментариях Иона добавил, что якобы чиновники Минкульта являются "союзниками" окупантов в Кабмине.

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Отметим, что архиепископа Иона, наместника Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, долгое время называли духовником Петра Порошенко.

В 2015 году Иона Черепанов вместе с митрополитами УПЦ МП Онуфрием и Антонием (Паканычем) отказался вставать в знак чествования погибших в АТО украинских воинов в Верховной Раде.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Ранее в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.

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Дата публикации
Просмотры
1733
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