В УПЦ МП угрожают усилением угрозы безопасности Украины, если их запретят

В УПЦ МП угрожают усилением угрозы безопасности Украины, если их запретят

В Верховную Раду подали 2 законопроекта о запрете деятельности УПЦ МП в Украине. Представители этой религиозной конфессии – против и угрожают усилить угрозы национальной безопасности Украины, если их запретят.

Такое заявление религиозные деятели сделали во время слушаний при обсуждении этих законопроектов. Противники запрета УПЦ МП назвали такое решение "спешным и необдуманным".

Об этом шла речь во время заседания комитета Верховной Рады.

"Запрет и прекращение существования крупнейшей православной конфессии в Украине не ослабит, а наоборот, усугубит угрозы национальной безопасности Украины", — заявили они.

Между тем, инициаторы законопроекта считают, что Украинская православная церковь является средой поддержки враждебной идеологии "русского мира" и формой инструментализации религиозных организаций Украины с целью усиления влияния на население, как дополнительного орудия войны.

Стоит отметить, что к слушаниям были привлечены религиозные деятели разных конфессий, ученые, представители гражданского общества, юристы, народные депутаты и т.д.

Как сообщалось ранее, настоятель ПЦУ митрополит Епифаний разъяснил хитрость УПЦ относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

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