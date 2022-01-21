В урочище на Волыни ввели карантин из-за бешеной лисы

В урочище на Волыни ввели карантин из-за бешеной лисы

Больное животное обнаружил местный охотник.

В Выдричевском старостинском округе Камень-Каширской территориальной общины в Волынской области объявили карантин из-за бешенства животного.

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Как сообщили в Камень-Каширской райгосадминистрации, лису обнаружил местный охотник в урочище Бабий нос. Как выяснилось, у животного – бешенство.

Заболевание у лисы подтвердила Волынская региональная лаборатория в среду, 19 января.

В связи с этим в районной госадминистрации состоялось заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором территорию этого населенного пункта объявили неблагополучной и ввели соответствующие карантинные ограничения. Также специалисты планируют вакцинировать домашних животных в общине, чтобы локализовать очаг заболевания.

Напомним, ранее на Волыни бешеная лиса напала на собаку, из-за чего в деревне ввели двухмесячный карантин.

Что стоит знать о бешенстве у животных и как распознать симптомы заболевания

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