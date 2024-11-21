В условиях войны децентрализованная генерация более устойчива, чем традиционная – гендиректор ДТЭК для АР

По его словам, ключевое преимущество "зеленой" распределенной генерации состоит в том, что ее можно гораздо быстрее восстановить.

Децентрализованные электростанции, в частности объекты "зеленой" энергетики, более устойчивы к обстрелам, чем традиционные электростанции в условиях полномасштабной войны.

Об этом в интервью Associated Press заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он рассказал, что ключевое преимущество "зеленой" распределенной генерации состоит в том, что ее можно гораздо быстрее восстановить, чем традиционные электростанции.

"Разница между централизованной и так называемой децентрализованной генерацией состоит в том, что она гораздо более устойчива и ее труднее разрушить", – сказал Тимченко.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что у энергетиков нет другого выбора, кроме как восстанавливать поврежденные врагом объекты, потому что люди должны быть со светом.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова готовит к строительству проект Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.

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