В условиях войны децентрализованная генерация более устойчива, чем традиционная – гендиректор ДТЭК для АР

По его словам, ключевое преимущество "зеленой" распределенной генерации состоит в том, что ее можно гораздо быстрее восстановить.
Децентрализованные электростанции, в частности объекты "зеленой" энергетики, более устойчивы к обстрелам, чем традиционные электростанции в условиях полномасштабной войны.
Об этом в интервью Associated Press заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Он рассказал, что ключевое преимущество "зеленой" распределенной генерации состоит в том, что ее можно гораздо быстрее восстановить, чем традиционные электростанции.
"Разница между централизованной и так называемой децентрализованной генерацией состоит в том, что она гораздо более устойчива и ее труднее разрушить", – сказал Тимченко.
Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что у энергетиков нет другого выбора, кроме как восстанавливать поврежденные врагом объекты, потому что люди должны быть со светом.
Напомним, ДТЭК Рината Ахметова готовит к строительству проект Полтавской ветроэлектростанции мощностью 650 МВт.