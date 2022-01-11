В УЗ подсчитали, сколько перевезли пассажиров за новогодние праздники

В УЗ подсчитали, сколько перевезли пассажиров за новогодние праздники

9 января 2022 года стал самым пиковым днем перевозок. Тогда железной дорогой воспользовались 105 тысяч пассажиров.

За период новогодне-рождественских праздников, с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 года, "Укрзализныця" перевезла 1,56 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

1,56 млн пассажиров – это на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов.

"Общая населенность поездов также выросла и составила 76%. Это на 11% больше по сравнению с уровнем 2020/2021 годов", — говорится в сообщении.

УЗ объясняет, что такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники, дополнительных рейсов для 5 поездов и продлению маршрута курсирования для 2 поездов. Количество предложенных пассажирам мест увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020/2021 годов.

Количество перевозимых пассажиров поездами Интерсити+ выросло не только по сравнению с периодом 2020/2021 годов, но и по сравнению с "доковидными" 2019/2020 годами.

9 января 2022 года стал самым пиковым днем перевозок. Тогда железной дорогой воспользовались 105 тысяч пассажиров. Например, в период 2020/2021 годов пик новогодних перевозок пришелся на 3.01.2021 — тогда было перевезено 81 тыс. пассажиров.

Кроме того, за период новогодних праздников за счет оптимизации время на пути следования уменьшилось на около 350 тысяч часов.

Ранее в "Укрзализныце" подсчитали, сколько пассажиров встретило Новый год в поездах.

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