В УЗ предупредили об изменениях для украинцев, путешествующих в Европу

Венгерские железнодорожники предупредили об упрощении пересадок для доезда в Вену беспересадочными вагонами Киева.

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

Отмечается, что изменения будут действовать с 27 октября по 17 ноября отправлением из Вены (с 26.10 по 17.11 для вагона №430 Вена — Чоп) и с 26 октября по 16 ноября отправлением из Киева №430 Чоп — Вена).

Пассажирам, уже купившим билеты на эти даты, венгерская железная дорога обновила порядок доезда.

По направлению к Вене:

по прибытии на станцию Сольнок в 06:52 утра необходимо пересесть на специально выделенный автобус, который отправится в 07:05 и довезет всех пассажиров до станции Татабания;

на станцию Татабания вы прибудете в 09:30 под отправление поезда 140 в 10:26 в Вену, куда он прибудет в 12:21.

"Если же у вас билет в вагон №430 Чоп — Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп — Захонь и Захонь — Будапешт, с которыми должен был ехать ваш вагон №430, а дальше воспользоваться инструкцией выше", — говорится. в сообщении.

В направлении из Вены:

на станции Вена садитесь на поезд 149 (отправление 16:42), с которым и должны были ехать беспересадочные вагоны в Киев и направляйтесь к станции Татабания (которая через путевые работы будет конечной), прибытие в 18:29;

По прибытии на станцию Татабания пересаживайтесь на специально выделенный для пассажиров автобус до станции Сольнок, который отправится в 18:40 и прибудет на ст. Сольнок в 20:50, где вы можете осуществить пересадку на поезд Будапешт — Захонь с беспересадочными вагонами в Киев. Отправление поезда в 21:04, но в случае опозданий поезд будет ждать автобус.

Добавим, что проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены.

"Если же у вас билет в вагон №430 Вена – Чоп, вы можете бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт – Захонь и от Захонь – Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами", – отметили в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" ограничит движение нескольких международных рейсов.

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