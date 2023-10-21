В УЗ предупредили об изменениях для украинцев, путешествующих в Европу

Пассажирам обновили порядок доезда.
Венгерские железнодорожники предупредили об упрощении пересадок для доезда в Вену беспересадочными вагонами Киева.
Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".
Отмечается, что изменения будут действовать с 27 октября по 17 ноября отправлением из Вены (с 26.10 по 17.11 для вагона №430 Вена — Чоп) и с 26 октября по 16 ноября отправлением из Киева №430 Чоп — Вена).
Пассажирам, уже купившим билеты на эти даты, венгерская железная дорога обновила порядок доезда.
По направлению к Вене:
- по прибытии на станцию Сольнок в 06:52 утра необходимо пересесть на специально выделенный автобус, который отправится в 07:05 и довезет всех пассажиров до станции Татабания;
- на станцию Татабания вы прибудете в 09:30 под отправление поезда 140 в 10:26 в Вену, куда он прибудет в 12:21.
"Если же у вас билет в вагон №430 Чоп — Вена, вы можете бесплатно воспользоваться другими сидячими вагонами в поездах Чоп — Захонь и Захонь — Будапешт, с которыми должен был ехать ваш вагон №430, а дальше воспользоваться инструкцией выше", — говорится. в сообщении.
В направлении из Вены:
- на станции Вена садитесь на поезд 149 (отправление 16:42), с которым и должны были ехать беспересадочные вагоны в Киев и направляйтесь к станции Татабания (которая через путевые работы будет конечной), прибытие в 18:29;
- По прибытии на станцию Татабания пересаживайтесь на специально выделенный для пассажиров автобус до станции Сольнок, который отправится в 18:40 и прибудет на ст. Сольнок в 20:50, где вы можете осуществить пересадку на поезд Будапешт — Захонь с беспересадочными вагонами в Киев. Отправление поезда в 21:04, но в случае опозданий поезд будет ждать автобус.
Добавим, что проезд в автобусе и поезде бесплатный при наличии билетов из Вены.
"Если же у вас билет в вагон №430 Вена – Чоп, вы можете бесплатно воспользоваться этой инструкцией, а в поездах Будапешт – Захонь и от Захонь – Чоп воспользоваться другими сидячими вагонами", – отметили в "Укрзализныце".
Напомним, "Укрзализныця" ограничит движение нескольких международных рейсов.
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