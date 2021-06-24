В УЗ рассказали, как выбрать вагон с кондиционером

В УЗ рассказали, как выбрать вагон с кондиционером

В вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26 ° C.

Покупая билеты на поезд, клиенты "Укрзализныци" могут проверить наличие кондиционера в вагоне. Сейчас почти половина вагонов компании оборудована системами кондиционирования воздуха.

Как говорится в сообщении "Укрзализныци", во всех новых вагонах, которые покупает общество, а также прошедших модернизацию, устанавливаются такие системы.

Так, в системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона. Все поезда Интерсити + оборудованы кондиционерами. Также пассажиры могут уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

В вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26 °C. В начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирование включается после отправления поезда и нужно время (около 20 минут) на охлаждение воздуха в вагоне.

Вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции. Также должны открываться окна (кроме аварийных выходов и старейших вагонов с деревянными рамами, количество которых с каждым годом уменьшается при модернизации парка).

Если за время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, пассажиры могут обращаться к проводнику или начальнику поезда. Они должны принять все меры для устранения проблем, а по возможности пересадить пассажиров в другие вагоны. При необходимости пассажиры могут обратиться в контактный центр по телефону 0800 503 111 или написать на страницу "Укрзализныци" в Facebook.

Укрзализныця

Напомним, как получить компенсацию от "Укрзализныци" за дискомфорт во время поездки. Детали рассказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский и адвокат Михаил Козачук.

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