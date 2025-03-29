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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин

В УЗ рассказали, какая ситуация относительно онлайн-сервисов по продаже билетов

Пассажиры могут спокойно планировать поездки.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Онлайн-сервисы Укрзализныци работают без сбоев

Онлайн-сервисы Укрзализныци работают без сбоев / © ТСН

В онлайн-сервисах «Укрзализныци» по продаже билетов нет сбоев и стабильно работают, позволяя пассажирам без проблем бронировать билеты на разные направления.

Об этом рассказали в пресс-службе УЗ.

«Ночью переехали на новую платформу, выстроили защиту, активно восстанавливаем дополнительный функционал», — говорится в сообщении.

В мобильном приложении «Укрзализныци» снова можно планировать поездки с пересадками, а в течение дня будут поочередно возобновляться онлайн-табло с расписаниями поездов на станциях.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время очередей у вокзальных касс не наблюдается, все спокойно, едем дальше по расписанию.

Напомним, ранее мы писали о том, что 28 марта у «Укрзализныци» произошел масштабный технический сбой, было невозможно приобрести билеты ни на сайте, ни в приложении.

Дата публикации
Количество просмотров
141
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