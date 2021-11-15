В ужасном ДТП в Луцке пьяный водитель сбил насмерть епископа: фото

Водитель пытался скрыться с места происшествия, но его задержали патрульные, а сильно травмированный священнослужитель скончался в больнице.

В воскресенье, 14 ноября, на проспекте Василия Моисея в Луцке пьяный 23-летний водитель Mazda 6 выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода. От полученных тяжелых травм потерпевший впоследствии скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе полиции Волыни, у находившегося за рулем 23-летнего жителя Луцка зафиксировали 1,21 промилле алкоголя в крови.

Как пишут "Волынские Новости", погибшим оказался епископ Волынский и Галицкий Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко. По данным издания, водитель Mazda пытался скрыться с места происшествия, но его задержали патрульные вблизи РЦ "Проминь".

ГУ Нацполиции в Волынской области

"Олег Ведмеденко получил тяжелые травмы, от удара у него — травматическая ампутация нижней трети правой голени. Также раздробленный таз, травма легких, черепно-мозговая травма. За его жизнь до последнего боролись врачи, однако утром 15 ноября его сердце перестало биться", — говорится в сообщении.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. За это виновнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет.

Отметим, Олег Ведмеденко – епископ Волынский и Галицкий Украинской апостольской православной церкви, богослов, писатель, проповедник и миссионер. Был основателем и постоянным ведущим Библейской школы духовного усовершенствования. Родился и жил в Луцке.

Напомним, в Ровно произошло жуткое ДТП, там автомобиль разорвало пополам.

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