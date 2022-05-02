В ужасном состоянии: активисты призывают разрешить вывезти тигра из Фельдмана Экопарка

Директора зоопарка Александра Фельдмана просят дать согласие на вывоз всех до сих пор оставшихся животных.

Активисты движения за права животных UAnimals призывают вывезти из харьковского Фельдман Экопарка тигра, нахлдящего в тяжело м состоянии.

Об этом они написали на странице в соцсети.

"Срочно! Нам поступила информация о том, что в Фельдман Экопарке до сих пор находится тигр. Из фото-видео материалов видно, что состояние здоровья тигра неудовлетворительное и, возможно, есть угроза жизни", — написали зоозащитники.



Они также добавили, что звонили по телефону в Фельдман Экопарк, где им подтвердили данную информацию. Но отказали в вывозе тигра в безопасный регион, мотивируя отказ тем, что тигр стар.



"Для UAnimals — каждая жизнь важна, поэтому мы прямо сейчас отправляемся за тигром, с целью забрать его в приют для диких животных, предоставить все необходимое лечение и заботиться должным образом. Призываем Фельдман Экопарк и Александра Фельдмана наконец-то дать согласие на вывоз всех животных, которые до сих пор там остались", — написали в UAnimals.

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