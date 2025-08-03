В ужасной аварии погиб малолетний мальчик: фото

ДТП в Дубно / © Поліція Рівненської області

Реклама

В воскресенье, 3 августа, в городе Дубно Ровенской области в аварии, в которой столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.

Об этом сообщили в полиции Ровенщины.

Смертельное ДТП произошло около 13:50 на улице Заводской.

Реклама

В результате аварии получили повреждения и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, житель Здолбунова, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна.

© Поліція Рівненської області

Несмотря на реанимационные меры, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении.

За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения», — сообщили в полиции.

Реклама

Напомним, на Киевшине депутат местного совета в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого пострадал 16-летний парень.