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В ужасной аварии погиб малолетний мальчик: фото
В результате столкновения двух автомобилей получили повреждения и были госпитализированы шесть человек.
В воскресенье, 3 августа, в городе Дубно Ровенской области в аварии, в которой столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.
Об этом сообщили в полиции Ровенщины.
Смертельное ДТП произошло около 13:50 на улице Заводской.
В результате аварии получили повреждения и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, житель Здолбунова, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна.
Несмотря на реанимационные меры, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении.
За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.
«Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения», — сообщили в полиции.
Напомним, на Киевшине депутат местного совета в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого пострадал 16-летний парень.