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ТСН в социальных сетях

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Украина
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В ужасной аварии погиб малолетний мальчик: фото

В результате столкновения двух автомобилей получили повреждения и были госпитализированы шесть человек.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ДТП в Дубно

ДТП в Дубно / © Поліція Рівненської області

В воскресенье, 3 августа, в городе Дубно Ровенской области в аварии, в которой столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.

Об этом сообщили в полиции Ровенщины.

Смертельное ДТП произошло около 13:50 на улице Заводской.

В результате аварии получили повреждения и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, житель Здолбунова, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна.

/ © Поліція Рівненської області

© Поліція Рівненської області

Несмотря на реанимационные меры, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении.

За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения», — сообщили в полиции.

Напомним, на Киевшине депутат местного совета в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого пострадал 16-летний парень.

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