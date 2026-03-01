В ужасной аварии погибла мать с 10-летним ребенком: что известно о ДТП

Смертельное ДТП в Драгомирчанах

В масштабной автомобильной аварии, которая произошла в селе Драгомирчаны возле Ивано-Франковска, погибла 32-летняя работница Пенсионного фонда Анна Друк-Мельник и ее 10-летняя дочь Анастасия.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, в субботу, 28 февраля, на улице села столкнулись сразу четыре автомобиля.

«Предварительно следователи установили, что в результате ДТП погибли пассажирка одного из транспортных средств 1992 года рождения и несовершеннолетний ребенок 2016 года рождения», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа полиции и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

На следующий день после трагедии в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области сообщили о гибели своей работницы и ее 10-летней дочери.

«Невосполнимая потеря Анны — нашей коллеги, светлого и искреннего человека — и ее маленькой дочери, которой было всего 10 лет, отзывается болью в сердцах всех, кто их знал», — говорится в скорбном сообщении о гибели Анны Друк-Мельник.

Городской голова Ивано-Франковска от имени громады и от себя лично выразил соболезнования директору ООО «Арион», производителю минеральной воды, Сергею Мельнику в связи с гибелью жены и дочери.

Напомним, ранее на Львовщине водитель авто сбил насмерть ребенка, еще один был травмирован. За рулем машины находился прокурор одной из окружных прокуратур Львовской области.