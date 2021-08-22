В ужасной аварии в Житомирской области погибли отец и его 10-летняя дочь: фото

В ДТП столкнулись два авто.
Сегодня, 22 августа, на 100 км автодороги Киев — Ковель — Яготин, на перекрестке возле с. Различные Житомирской области, произошло смертельное ДТП. Вследствие столкновения двух автомобилей погиб водитель и его 10-летняя пассажирка, вероятно, дочь.
Как сообщили в полиции области, авария произошла 3:00 часа ночи. На перекрестке столкнулись автомобили "Дэу Ланос", за рулем которого находился 38-летний киевлянин, и "Ауди", которым управлял 37-летний тоже житель столицы.
"Предварительно,"Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную. Вследствие ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель "Ланоса" и его 10-летняя пассажирка (по имеющимся сведениям, дочь погибшего водителя) ", — говорится в сообщении.
Все обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.