В ужасной аварии в Житомирской области погибли отец и его 10-летняя дочь: фото

В ужасной аварии в Житомирской области погибли отец и его 10-летняя дочь: фото

В ДТП столкнулись два авто.

Сегодня, 22 августа, на 100 км автодороги Киев — Ковель — Яготин, на перекрестке возле с. Различные Житомирской области, произошло смертельное ДТП. Вследствие столкновения двух автомобилей погиб водитель и его 10-летняя пассажирка, вероятно, дочь.

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Как сообщили в полиции области, авария произошла 3:00 часа ночи. На перекрестке столкнулись автомобили "Дэу Ланос", за рулем которого находился 38-летний киевлянин, и "Ауди", которым управлял 37-летний тоже житель столицы.

"Предварительно,"Ланос" выезжал со второстепенной дороги на главную. Вследствие ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель "Ланоса" и его 10-летняя пассажирка (по имеющимся сведениям, дочь погибшего водителя) ", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняют правоохранители.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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