В Ужгороде 15-летний парень украл из магазина 2000 долларов: фото

Несовершеннолетнего вора разыскали.

Во вторник, 31 августа, в Ужгороде около обеда 15-летний парень украл из кассы магазина 2000 долларов. Несовершеннолетнего зафиксировали камеры наблюдения, поэтому его уже через несколько часов разыскали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

"В полицию Ужгорода позвонила сотрудница одного из местных магазинов и сообщила, что из кассы пропали деньги в сумме 2000 долларов. Полицейские, прибывшие на место происшествия, пообщались с потерпевшей, осмотрели место происшествия и проработали видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент кражи", — говорится в сообщении.

Имея приблизительное описание вора, правоохранители ориентировали на поиски все наряды в городе и районе. В результате уже через несколько часов участковые офицеры полиции разыскали фигуранта. Им оказался 15-летний житель областного центра.

Следователи изъяли у него почти все похищенные средства: 1500 долларов США и 8800 гривен. Выяснилось, что часть денег парень успел обменять на гривны и потратить.

По факту кражи следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Кроме этого с несовершеннолетним фигурантом и его родителями работают ювенальные полицейские, изучают условия проживания и причины, побуждающие ребенка к таким поступкам.

Все полученные средства в ближайшее время полицейские вернут потерпевшей.

Напомним, в Ужгороде дети ограбили женщину прямо посреди улицы, они вырвали ей с рук сумку с телефоном и деньгами.

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