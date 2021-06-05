В Ужгороде дети 6 и 8 лет убили котенка: открыто уголовное производство

Полицейские разыскали самих детей и их родителей и пообщались с ними.
В Ужгороде на улице Гвардейской нашли мертвого котенка, на теле которого имеются признаки истязания. По факту жестокого обращения с животным полицейские открыли уголовное производство, а также установили причастность к совершенному двух малолетних.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Закарпатской области.
"Вчера, 4 июня, около 21:00, полицейские получили сообщение о том, что на улице Гвардейской в Ужгороде найдено мертвого котенка, на теле которого имеются признаки жестокого обращения. Работники полиции провели первоочередные следственные действия, опросили жителей данного микрорайона и установили, что к жестоким действия касательно котенка могут быть причастны дети. Сейчас уже известно о двух малолетних в возрасте 6 и 8 лет", — рассказали правоохранители.
Отмечается, что полицейские разыскали самих детей и их родителей и пообщались с ними.
Дознаватели полиции открыли уголовное производство по статье 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение над животными).
"С семьей также будут работать ювенальные полицейские, чтобы не допустить повторения подобных поступков детьми и выяснить, что стало причиной такого поведения малолетних", — рассказали в полиции.
Напомним, в Киеве 42-летний мужчина выбросил из 7 этажа кошку с 4 ее котятами. Так он отомстил животному за то, что она его поцарапала.
Кошка и трое котят погибли, выжил только один малыш. Извергу грозит до 8 лет лишения свободы.