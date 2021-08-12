В Ужгороде дети ограбили женщину на улице: вырвали сумку из рук и бросились бежать (фото)

В Ужгороде дети ограбили женщину на улице: вырвали сумку из рук и бросились бежать (фото)

Увидев правоохранителей, несовершеннолетние разыскиваемые бросились в реку, чтобы их не задержали.

В Ужгороде на площади Почтовой дети выхватили из рук женщины сумку, в которой были дентги и мобильный телефон. Грабеж произошел 9 августа около 22:00.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Закарпатья.

Женщина описала внешний вид вероятных грабителей, после чего правоохранители задержали их "по горячим" следам.

"Во время патрулирования улицы Анкудинова инспекторы заметили нескольких человек, которые были похожи на тех, что есть в ориентировке. Увидев служебный автомобиль, несовершеннолетние бросились бежать", — рассказывают в полиции.

Дети забежали под мост, а дальше в реку. Инспекторы побежали за ними и поймали двух из них.

Правоохранители вызвали на место происшествия родителей несовершеннолетних и направили их в Ужгородское районное управление полиции.

Напомним, в Кривом Роге дети пристегнули мать наручниками к металлической конструкции.

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