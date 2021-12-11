В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке: из-за этого авто врезалось в автобус

В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке: из-за этого авто врезалось в автобус

По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

В Ужгороде две женщины устроили разборки из-за места на парковке. Во время этого одна из водителей врезалась в маршрутку.

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Об этом сообщает mukachevo.net.

В сети опубликовали видео, как автомобиль пытается припарковаться на свободном месте. Однако там стояла женщина, которая мешала водителю это сделать. Она отгоняла автомобиль, била руками по капоту. Когда водитель автомобиля все же решила уехать, то выезжая, зацепила маршрутку.

По предварительным данным, из-за инцидента никто не пострадал.

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