В Ужгороде гусь "парализовал" движение на дороге: курьезные кадры
Неизвестный гусь «парализовал» движение на одной из улиц Ужгорода.
В Ужгороде произошел интересный инцидент на автодороге. Так, из-за пернатого образовалась пробка.
Об этом сообщают в Сети.
«Гусь «парализовал» движение на одной из улиц Ужгорода», — пишут свидетели.
Как сообщили очевидцы, птица несколько минут спокойно шагала по проезжей части. Это «парализовало» дорожное движение. Свидетели курьезного случая охотно снимали увиденное.
Ранее живой гусь был замечен в метро Киева. Так, в подземном переходе возле станции «Демеевская» можно встретить гуся. Птица гуляет вместе со своим хозяином и оба ведут себя очень вежливо.
При этом в пресс-службе Киевского метрополитена отрицают, что гусь самостоятельно заходил на станцию «Демеевскую» или ездил в вагоне.
«Пернатый пассажир не заходил на саму станцию. Тем не менее, если необходимо совершить поездку, владельцу животного необходимо придерживаться правил, а именно птица должна находиться в специальном контейнере во время поездки в метро», — рассказали ТСН.ua.