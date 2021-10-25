В Ужгороде китайские нелегалы забаррикадировались в хостеле и устроили поджог: фото

В Ужгороде китайские нелегалы забаррикадировались в хостеле и устроили поджог: фото

Граждане Китая отказались показать работникам миграционной службы свои документы.

В понедельник, 25 октября, в одном из хостелов Ужгорода произошел инцидент с двумя гражданами Китая, ответившими агрессивным поведением на требование предъявить документы о законности их пребывания в Украине.

Об этом сообщили в пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

К правоохранителям обратились представители администрации учреждения с просьбой проверить законность пребывания в Украине двух иностранцев, которые сняли здесь номер. Для проведения проверки на место выехали сотрудники миграционной службы Закарпатья вместе с оперативниками Чопского пограничного отряда.

"На просьбу предъявить документы граждане Китая отреагировали враждебно — начали бросаться различными предметами, забаррикадировались в номере, где устроили поджог и задымление", — говорится в сообщении.

На место инцидента пришлось вызывать спасателей ГСЧС и полицию. Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа, обстоятельства их пребывания в Украине устанавливаются.

Напомним, ранее во Львове СБУ при содействии Иммиграционной и таможенной службы Министерства внутренней безопасности США разоблачила злоумышленников, которые изготавливали фальшивые документы. Клиентами дельцов были в основном мигранты с Ближнего Востока.

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