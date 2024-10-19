В Ужгороде локомотив сбил 17-летнего юношу: подробности трагедии

По словам свидетелей, парень переходил пути, когда шлагбаум был закрыт и светился красный сигнал.

В Ужгороде 17-летний подросток не заметил локомотив, потому что слушал музыку в наушниках.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

"Юноша переходил через железнодорожный переезд в наушниках, он не услышал ни звука локомотива, ни крика прохожих, пытавшихся предупредить его об опасности", — написал он.

Сообщается, что шлагбаум на железнодорожном переезде был опущен, но юноша не обращал внимания и не смотрел по сторонам.

По информации полиции, парень остался жив после наезда, но получил травму головы и находится в шоковом состоянии. На месте происшествия работают медики и правоохранители.

Напомним, в Днепропетровской области шестнадцатилетняя старшеклассница, которая была в наушниках, попала под грузовой поезд, поскольку не услышала его приближение. Железнодорожники отмечали, что случаи, когда пешеходы не слышат опасности, не единичны. Они подчеркнули, что пересечение путей в наушниках часто приводит к несчастным случаям. Рекомендуют переходить пути только в обустроенных местах, снимать наушники и быть внимательными при переходе.

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