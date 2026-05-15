В Ужгороде молния ударила в многоэтажку: на крыше вспыхнул пожар (видео)

Удар молнии / © Виталий Глагола

Реклама

Вечером, во время мощной грозы, накрывшей областной центр Закарпатья, было зафиксировано опасное природное явление. Прямое попадание разряда молнии в одно из домов Ужгорода попало на камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщил ужгородский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Инцидент произошел в районе аэропорта и городской больницы. На обнародованных кадрах отчетливо виден момент сверхмощного электрического разряда, поражающего здание. На стоп-кадрах момент удара выглядит очень зрелищно, однако последствия оказались тревожными.

Реклама

По предварительной информации, сразу после попадания на крыше дома вспыхнул пожар.

Дата публикации 21:49, 15.05.26 Количество просмотров 28 Молния ударила в дом в Ужгороде

Напомним, на Волыни из-за удара молнии в одном из сел загорелся дом. Семья — мать с двумя старшими сыновьями и четырехмесячным младенцем — чудом не погибли. Увидев задымление, женщина быстро вывела детей на улицу и вызвала спасателей.

Новости партнеров