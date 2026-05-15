- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ужгороде молния ударила в многоэтажку: на крыше вспыхнул пожар (видео)
После удара молнии на крыше дома возник пожар.
Вечером, во время мощной грозы, накрывшей областной центр Закарпатья, было зафиксировано опасное природное явление. Прямое попадание разряда молнии в одно из домов Ужгорода попало на камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщил ужгородский журналист Виталий Глагола в Telegram.
Инцидент произошел в районе аэропорта и городской больницы. На обнародованных кадрах отчетливо виден момент сверхмощного электрического разряда, поражающего здание. На стоп-кадрах момент удара выглядит очень зрелищно, однако последствия оказались тревожными.
По предварительной информации, сразу после попадания на крыше дома вспыхнул пожар.
Напомним, на Волыни из-за удара молнии в одном из сел загорелся дом. Семья — мать с двумя старшими сыновьями и четырехмесячным младенцем — чудом не погибли. Увидев задымление, женщина быстро вывела детей на улицу и вызвала спасателей.