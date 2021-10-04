В Ужгороде мотоциклист пролетел десяток метров в воздухе после столкновения с авто: видео

В Ужгороде мотоциклист пролетел десяток метров в воздухе после столкновения с авто: видео

После столкновения с автомобилем 23-летний мотоциклист выжил.

Сокрушительное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ужгороде возле одного из супермаркетов на улице Тельмана — мотоцикл врезался в автомобиль ВАЗ, который опрометчиво осуществлял поворот.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

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Авария произошла в воскресенье, 3 октября, около 18.00. 29-летний водитель легкового автомобиля поворачивал с главной дороги и не учел, что навстречу мчится водитель мотоцикла Ducati HYM. В результате столкновения 23-летний мотоциклист вылетел из седла и, пролетев около десяти метров, упал на дорогу.

Медики скорой помощи диагностировали у пострадавшего ушиб грудной клетки и перелом 7-8 ребра. Серьезных травм мотоциклист, к счастью, избежал.

Напомним, ранее на автодороге Львов-Тернополь возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".

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