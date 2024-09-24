В Ужгороде мужчина бросил с балкона гранату: есть пострадавший (фото)

Полицейские оперативно разыскали и задержали фигуранта. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция Ужгорода задержала мужчину, бросившего гранату с балкона третьего этажа. В результате взрыва один из прохожих получил контузию.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
Правоохранители установили, что 24-летний злоумышленник бросил гранату с балкона третьего этажа дома. В результате взрыва один из прохожих получил контузию.
По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы, мужчина бросил на зеленую зону гранату Ф-1. Все собранные вещдоки будут исследовать эксперты.
Полицейские оперативно разыскали и задержали фигуранта, успевшего скрыться с места происшествия. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного поместят в изолятор временного содержания.
Следователи квалифицировали произошедшее как незаконное обращение с боеприпасами и хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
К слову, 22 сентября в Киевской области мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине. Злоумышленника удалось задержать.
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